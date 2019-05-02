المجلس الأعلى للطاقة في دبي يناقش عمل لجنة الأبنية الخضراء

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والخمسين للمجلس، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها عمل لجنة الأبنية الخضراء وتقدم سير العمل في تحديث برامج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، وانضمام المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي لمنصة القطاع الخاص في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمؤتمر التحضيري الثاني بشأن تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنتدى أعمال منصة القطاع الخاص.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: نعمل في المجلس على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. وأطلق المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، وذلك ضمن مساعيه وجهوده الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة الطاقة في المنطقة والعالم.

وأضاف: تتضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 10 برامج تشمل المباني الجديدة والبنية التحتية، المباني القائمة وبنيتها التحتية، كفاءة التبريد، مواصفات الأجهزة المنزلية والمعدات، البيوت الذكية ومراكز الأعمال الذكية، شمس دبي،إدارة المياه المعالجة والمياه الجوفية، كفاءة التنقل ونقاط الشحن الذكية، كفاءة الوقود والمحركات.

ونوه بأن الاجتماع تطرق للمؤتمر التحضيري الثاني بشأن تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنتدى أعمال منصة القطاع الخاص، والذي سيعقد في إمارة دبي بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التغيير المناخي والبيئة، وانضمام المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي لمنصة القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: ناقش الاجتماع عمل لجنة الأبنية الخضراء بما ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون واستهلاك الطاقة، وتطوير أبنية تستهلك الطاقة بمعدل قريب من الصفر بما يؤدي ذلك لتعزيز مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.