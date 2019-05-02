الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لتأسيس منظمة الاقتصاد الأخضر 5 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستضيف الإمارات فعاليات المؤتمر التحضيري الثاني بشأن تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث يقام في فندق الميدان بدبي، يوم 5 مايو الجاري، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين في الدولة إلى جانب ممثلي عدد من الدول المشاركة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة لإنشاء منصة عالمية تحتضن كافة القطاعات وتعمل على تبني نهج الاقتصاد الأخضر نهجاً استراتيجياً في سياق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيشهد، ولأول مرة، مشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، تحت مظلة منصة القطاع الخاص التابعة للمنظمة، وذلك لمناقشة الفرص والقضايا المتعلقة بإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض سلسلة من المشاريع القابلة للتمويل أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وسيتم خلال المؤتمر اعتماد وتوقيع الصيغة النهائية لـ«اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تمهيداً لوضع الصيغة النهائية وتوقيعها في المؤتمر التأسيسي المرتقب خلال العام الجاري، مما سيشكل إنجازاً هاماً وخارطة طريق تعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الأخضر ومسارات التنمية المستدامة حول العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أكتوبر 2016 وذلك خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء.