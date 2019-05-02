الرميثي يحضر اجتماع اللجنة العسكرية العليا بدول التعاون في مسقط

المصدر: مسقط - وام

شارك الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله اليوم بسلطنة عمان ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

وفي بداية الاجتماع ألقى الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع كلمة شكر فيها رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس على جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي بمجلس التعاون الخليجي، وبما يتواكب والتقدم الذي تشهده دول المجلس.