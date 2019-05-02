تعاون بين جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

المصدر: دبي - البيان

بحث عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاءـ الذي عقد في مقر الجائزة بدبي، صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات وربى عفاني مستشارة الشؤون الإنسانية والشراكات باللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وأعربت صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات عن امتنان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقدمت الشكر نيابة عن اللجنة لمنحها جائزة الشيخ حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية لعامي 2017-2018.

وأضافت «لقد تم توجيه قيمة الجائزة بالكامل إلى برنامج المساعدات الطبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية»

ومن جانبه أكد بن سوقات حرص الجائزة على تكريم من يقدمون خدمات ساهمت بشكل فعّال في تخفيف آلام عدد كبير من النّاس الذين يتعرّضون لظروف استثنائية كالنكبات والأوبئة والجوع والحروب والكوارث الطبيعيّة.

وقال «على ضوء المساهمات الكبيرة التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك النجاح المميز الذي حققته من خلال العمل التطوعي، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر استحقت الحصول عن جدارة على جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، للعام 2017 -2018».

وأضاف «إن كل ما تقوم به الجائزة من إنجازات وأنشطة في الحقل العلمي والتطوعي نابع من رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي والتي تهدف إلى تكريم كل من له علاقة بالارتقاء بحياة أفضل لخدمة البشرية جمعاء».