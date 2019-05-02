مدير «أبوظبي للتدريب المهني»: حريصون على تطوير البرامج المهنية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

قال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في حديثه لـ«البيان»: «إن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يحرص على المشاركة في الدورة الثانية من معرض التعليم ووظائف المستقبل والذي يعد منصة مثالية لالتقاء الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والتدريب، كما يُعد المعرض نافذة حيوية للطلبة، بحيث يسهم في توسيع مداركهم وزيادة معرفتهم باحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتطورات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير مجال التعليم ووظائف المستقبل».

وأضاف خلال اليوم الثاني لمعرض «التعليم ووظائف المستقبل»: «يتم تطوير المناهج والبرامج المهنية، التي يطرحها المعهد بالتشاور مع أرباب العمل والاستطلاع الميداني للاحتياجات الحقيقية والمتغيرة لسوق العمل وقطاعات الصناعة، والذي من شأنه زيادة فعالية التعليم والتدريب إضافة إلى تطوير الأداء والكفاية الإنتاجية للكفاءات الوطنية والتأكد من مواءمة مخرجاته مع سوق العمل ورؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهدافه التنموية».

وشهد اليوم الثاني من المعرض المقام برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وتنظيم شركة «الاتصال الفوري» في مركز العين للمؤتمرات، وبمشاركة 40 مؤسسة تعليمية ووظيفية، العديد من الطلبة الذي تهافتوا للاستفسار عن التخصصات الجديدة، التي تتماشى مع خطط الدولة التنموية والاحتياجات الوظيفية لسوق العمل المحلية والعالمية.