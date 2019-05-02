حصة بوحميد توقّع على وثيقة التسامح في الطب

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

وقامت معاليها خلال جولتها في مرافق الجامعة بالتوقيع على «وثيقة التسامح في الطب»، والتقت بمجموعة من الأيتام في إطار فعالية نظّمها مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي للجامعة. وتجوّلت معاليها في الجامعة، ووقّعت على «وثيقة التسامح في الطب» التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم التعاون والتعايش والتسامح والتواصل والتنوّع في الوسط الطلابي والهيئة التدريسية لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك يندرج في إطار مساعي الجامعة للنهوض بالقطاع الصحي في الدولة وخارجها، إلى آفاق جديدة.