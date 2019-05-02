عبدالله بن زايد: التسامح قيمة راسخة في مجتمعنا

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح» اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح نائب رئيس اللجنة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة، وقال إن التسامح قيمة راسخة في مجتمعنا وأضحى اليوم عملاً مؤسسياً يتطلب تضافر جهودنا جميعاً للعمل على ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها عاصمة عالمية للتسامح.

واستعرض الأعضاء المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات المرتبطة بأنشطة وفعاليات ومبادرات «عام التسامح» وأهمية ترسيخ مفهوم التسامح بين الفئات كافة في دولة الإمارات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة.. معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.

كما حضر الاجتماع الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام والدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين وياسر حارب الكاتب والإعلامي وإيزابيل أبو الهول مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والدكتورة نجاة مكي فنانة تشكيلية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح كان قد تم تشكيلها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2019 «عاماً للتسامح» في دولة الإمارات وبقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.