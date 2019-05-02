محمد الشرقي يكرّم 21 من طلبة الماجستير

المصدر: الفجيرة - وام

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدفعة الحادية عشرة من حملة شهادة الماجستير، والتي تضم 21 طالبا وطالبة من حملة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في مكتب سموه بالديوان الأميري بالفجيرة.

وهنأ سموه الطلبة المكرمين على شهاداتهم العلمية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم، مؤكدا حرصه على متابعتهم وإخوانهم الطلبة في كل التخصصات والمراحل التعليمية.

وأكد سموه أن بناء المستقبل والتأسيس لعالم أفضل يتطلب توظيف كل الجهود في خدمة هذا الهدف، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه التعليم العالي بتخصصاته الإنسانية والعلمية في ترسيخ مكانة الإمارات وسط أهم الدول المتطورة في العالم.

وشدد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بحملة الشهادات العليا من الفجيرة وتشجيع الإبداع والابتكار في الميدان التعليمي. واستمع سموه إلى شرح موجز عن تخصصاتهم الدراسية.

وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في الفجيرة في دعم العمل التربوي والأكاديمي ومتابعة طلبة الدراسات العليا وإرشادهم إلى التخصصات المطلوبة لخطط التنمية الشاملة وسوق العمل.

بدوره تقدم المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس المجلس والطلبة المكرمون بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعته لشؤون الدراسات العليا واهتمامه بطلبتها وخريجيها.

حضر التكريم.. سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في الفجيرة، وعبد السلام الخلايلة الأمين العام للمجلس.