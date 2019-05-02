ولي عهد الفجيرة وسيف بن زايد يعزّيان في وفاة أحمد وحمد الحمودي

المصدر: الفجيرة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد عبدالله حسن الحمودي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «البدية» بالفجيرة عن تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم سمو ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور له حمد عبدالله أحمد الحمودي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة شرم بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد،

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرتي أحمد عبدالله حسن الحمودي وحمد عبدالله أحمد الحمودي اللذين وافتهما المنية إثر حادث مروري.