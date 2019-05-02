حميد النعيمي: شبابنا يقدّمون خدمات تُسعد المواطنين

المصدر: عجمان - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشباب الوطن الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين من أجل إسعادهم والتخفيف عنهم والمساعدة في حل مشاكلهم، سواء كانت أسرية أو اجتماعية.

وكرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في عجمان المساعد أول حمد محمد سلطان مرداس الشامسي من القيادة العامة لشرطة عجمان بميدالية التميز الوظيفي وشهادة تقدير.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وجه بمنح هذه الميدالية تقديراً لجهوده المتميزة التي أسهمت في اختياره وحصوله على وسام أبطال السعادة والإيجابية في الحكومة الاتحادية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن سعادته بنجاح أبناء الوطن في أداء أعمالهم بكل سهولة ويسر وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تميزهم وتطورهم في تقديم الخدمات المطلوبة لإسعاد أفراد المجتمع، كما أن هذا التكريم يمنح الآخرين حافزا ودافعا لتطوير مهاراتهم وابتكار مبادرات وأفكار تؤدي إلى المساهمة في إسعاد المتعاملين مع المؤسسات الأمنية والحكومية.

من جانبه أعرب المساعد أول حمد مرداس الشامسي عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم الذي يعد وساما وحافزا إضافيا للمزيد من بذل الجهد للمحافظة على التميز والإسهام في خدمة العمل الشرطي المؤسسي وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وأكد الشامسي أهمية التطوير الذاتي للموظف والحرص على التميز والعمل الريادي بكل إخلاص وإتقان ليعكس صورة طيبة عن مؤسسته الذي يعمل بها ويسهم في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها في إطار التوجهات الحكومية الساعية لتحقيق السعادة للمتعاملين وتقديم خدمات تفوق توقعاتهم.

من جهة أخرى حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مأدبة الغداء التي أقامها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمنزله تكريما لسموه والشيوخ وكبار المسؤولين في إمارة عجمان.