محمد بن زايد: التطوع نهج حضاري يميز مجتمع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، بارك أون سون، عمدة سيئول، عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية.

وبحث سموه وعمدة سيؤول، خلال اللقاء، علاقات الصداقة وجوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.

كما تبادل سموه والمسؤول الكوري الأحاديث عن إمكانات وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مدن الدولة والعاصمة سيئول، بما يخدم القضايا التنموية للبلدين ومبادراتهما لتحقيق مدن مستدامة مزدهرة.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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