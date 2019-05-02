مباشرة منح تأشيرات رواد الأعمال لـ5 سنوات

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدة دخول قرار منحهم تأشيرات مدتها ٥ سنوات حيز التنفيذ.

وحضر سموه توقيع الهيئة عدداً من اتفاقيات التعاون مع كل من حاضنة الأعمال HUB71 في أبوظبي ومؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال.

وستكون الهيئة مسؤولة عن إصدار التأشيرات، وسيتم التعاون مع كل من الحاضنتين، لترشيح رواد الأعمال المستفيدين. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد سابقاً قرار تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وتضمن القرار ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، وللهيئة منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء و٣ مديرين تنفيذيين يعملون لديه تصاريح إقامة لـ5 سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة.

وكشفت الهيئة عن الآليات التنفيذية الخاصة بالقرار، وأعلنت عن إطلاق الرابط المخصص للتقدم لهذه الخدمات، مؤكدةً أن بإمكان الراغبين في الاستفادة من القرار مباشرة تقديم طلباتهم فوراً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ «الاتحادية للهوية والجنسية »: بدء منح روّاد الأعمال تأشيرات لــ 5 سنوات

ـــ خدمات التصاريح متاحة حصرياً عبر القنوات الإلكترونية والتطبيق الذكي لـــ«الاتحادية للجنسية»

ـــ مبادرات القيادة توفّر بيئة جاذبة للمستثمرين