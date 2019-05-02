مؤسسات تلبّي دعوة محمد بن راشد وتعلن مشاركتها في «سقيا الأمل»

المصدر: دبي- وائل نعيم

سارعت مؤسسات حكومية وخاصة للإعلان عن تلبيتها دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة في سباق «سقيا الأمل»، وذلك عبر وسم # سقيا_الأمل.

فقد أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن مشاركتها في سباق «سقيا الأمل».

كما أعلنت هيئة الصحة في دبي المشاركة في سباق «سقيا الأمل» امتثالاً للدعوة الإنسانية العالمية، التي أطلقها سموه لإنقاذ حياة الملايين من الناس ممن يعانون من العطش.

كما أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي المشاركة في سباق «سقيا الأمل»، الذي يترجم رؤية سموه في العطاء وصناعة الأمل. وتفاعلت شرطة دبي مع السباق، وأكدت أنها مبادرة كريمة من قائد إنسان، حيث أعربت عن تشرفها في أن تكون جزءاً من مبادرة سموه الإنسانية الكريمة.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن مشاركتها في سباق «سقيا الأمل»، التي ستسهم في مسيرة العطاء الإنساني، التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من مبادئ وقيم إنسانية نبيلة، تسعى إلى تخفيف معاناة الملايين حول العالم.

يذكر أن صحيفة «البيان» شاركت بالمبادرة فور الإعلان عنها حيث قام فريق عمل البيان بعملية ضخ افتراضية عبر الجهاز اليدوي في «سيتي ووك» لدعم الجهود الرامية لتعريف الجمهور بالمبادرة وتحفيزهم على المشاركة.