«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوسوفو

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد عوني عريفي سفير جمهورية كوسوفو المعين لدى الدولة.

وتمنّى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية كوسوفو التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية كوسوفو الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.