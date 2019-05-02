وفد أردني يشيد بجهود شرطة أبوظبي في رعاية الأحداث

المصدر: دبي - البيان

أشاد وفد من طلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية الأردنية، بجهود شرطة أبوظبي في رعاية الأحداث خلال زيارته لإدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع.

وقدم العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري، نائب مدير الإدارة، شرحاً للوفد برئاسة العقيد، حيدر محمد الشبول، تعريفياً حول الخدمات المتطورة وفق أحدث الأنظمة العالمية بمجال رعاية وتأهيل الأحداث.

كما اطلع الوفد على مرافق الإدارة، ومبنى المهارات والقيم السلوكية، ومبنى السجن الاحتياطي، مشيداً بمبادرات شرطة أبوظبي المتميزة، واعتمادها الأساليب التربوية في الاهتمام بالنشء من فئة الأحداث، والنزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، ورفع مستواهم العلمي والمهني والاجتماعي، وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم لدمجهم في مجتمعهم.