طحنون بن محمد يعزي سالم غافان الجابري في وفاة نجله

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس واجب العزاء إلى اللواء سالم سعيد بن غافان الجابري في وفاة المغفور له نجله خليفة وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد من المسؤولين.