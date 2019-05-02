«التغير المناخي» و«تدوير» يستعرضان تجربة الدولة في الإدارة المتكاملة للنفايات

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ورشة عمل مشتركة بين دولة الإمارات وحكومة سيؤول بالجمهورية الكورية، حول الاقتصاد الدائري وتطبيقات إعادة تدوير النفايات، حيث استعرضت الوزارة والمركز تجربة الإمارات في الإدارة المتكاملة للنفايات.

جاءت الورشة على هامش الزيارة التي نظمتها الوزارة لوفد من مسؤولي حكومة سيؤول برئاسة بارك وون سوون عمدة سيؤول إلى دولة الإمارات، واستهدفت الاطلاع المتبادل على الخبرات والتجارب الناجحة والفعالة في مجال التعامل المستدام مع النفايات.

حضر الورشة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، وسالم خلفان الكعبي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وعدد من كبار مسؤولي وزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى الوفد الكوري.

وشملت ورشة العمل تقديم وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً مرئياً حول نظم التعامل مع النفايات، وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة والتي تشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتتماشى مع أهدف رؤية الإمارات 2021 في تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات.

علاقات

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي متانة العلاقات الإماراتية مع الجمهورية الكورية، وكون الدولتان شريكتين استراتيجيتين في مجالات وقطاعات عدة، موضحاً أن زيارة الوفد للوزارة وتنظيم ورشة العمل يستهدفان توضيح مستوى الإنجاز والتقدم الذي حققته الإمارات في مجال التعامل مع النفايات والاطلاع على التجربة الكورية في هذا المجال والاستفادة منها، كون الجمهورية الكورية واحدة من أكثر الدول تقدماً في التعامل مع النفايات وتحقيق نظم الإدارة المتكاملة لها.

وأوضح معاليه أن خفض معدل إنتاج النفايات والاستفادة منها عبر إعادة تدويرها ومعالجتها وإعادة استخدامها عبر نظم إدارة متكاملة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تطبيق آليات الإنتاج والاستهلاك المستدامين يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والذي تعمل على تحقيقه بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية على مستوى الدولة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.إلى ذلك تناول العرض المرئي خلال ورشة العمل أهم التشريعات والقوانين المنظمة لآليات التعامل مع النفايات من حيث جمعها ونقلها والتخلص منها وإعادة تدويرها ومعالجتها وإعادة استخدامها في كافة القطاعات ومنها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 للإدارة المتكاملة للنفايات.