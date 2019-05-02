موظفو الديوان الأميري بالفجيرة يستفيدون من خدمات «فزعة»

المصدر: الفجيرة - البيان

وقع محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ممثلاً بالرائد نايف الشامسي الرئيس التنفيذي لصندوق التكافل الاجتماعي، بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتقديم خدمات «فزعة» لمن يرغب بالاشتراك في برنامجها من موظفي الديوان. وثمّن محمد سعيد الضنحاني مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن بينها مبادرة «فزعة» التي تعكس تطلعات القيادة الرشيدة لإسعاد المواطنين والمقيمين في الدولة، وتوفير حياة كريمة له وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.