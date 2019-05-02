شرطة رأس الخيمة تخرّج 13 منتسبة في «التحقيق الجنائي المحترف»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة تخريج دورة «التحقيق الجنائي المحترف للعنصر النسائي» في مبنى الشهيد طارق الشحي بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد التدريب والمقدم إبراهيم بن شكر رئيس قسم التدريب. ولفت العميد الطير إلى أن هذه الدورة التي شارك فيها 13 عنصراً نسائياً واستمرت لمدة 3 أشهر تحظى بأهمية خاصة كونها تعتبر الأولى من نوعها على مستوى رأس الخيمة ونظراً لطبيعة العلوم والمعارف التي تلقتها المشاركات فيها إلى جانب التطبيق العملي لذلك في مركزي شرطة المدينة والمعمورة الشاملين.

وأعرب عن شكره وتقديره لجهود معهد تدريب الشرطة في عقد وتنفيذ الدورات الشرطية المتخصصة التي تعزز من قدرات وكفاءة منتسبي الجهاز الشرطي في رأس الخيمة، مشيداً بتفاني وحرص المشاركات في الدورة مما كان له أكبر الأثر في إنجاحها وخروجها بالشكل المطلوب الذي يسهم في تحقيق رؤية وإستراتيجية وأهداف وزارة الداخلية.

وتمحورت مواضيع الدورة حول القانون والتحقيق الجنائي والإجراءات الجزائية والأمن الوقائي ولغة الجسد، فيما زارت المنتسبات خلال فترة انعقادها مختبرات الأدلة الجنائية في كل من الشارقة وعجمان للإطلاع عن قرب على تجاربهما في مجال التحقيق الجنائي والاستفادة من ذلك في تطبيق مهام ومسؤوليات العمل المستقبلية.