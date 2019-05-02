سيف بن زايد يشهد افتتاح متاجر «فزعة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، صباح أمس، افتتاح متاجر «فزعة» في إمارة رأس الخيمة، ضمن سلسلة متاجر تم افتتاح أولها العام الماضي، بهدف تعزيز دور الصندوق التكافلي في إسعاد المتعاملين التي تعد الأولى من نوعها، وإحدى مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

وحضر الافتتاح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد غانم أحمد غانم، المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد عادل بن نصيب النعيمي، نائب المدير العام للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط ومديري الدوائر الحكومية.

دعم

وقال المقدّم أحمد بوهارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لفزعة: «إن الدعم المباشر الذي يحظى به برنامج فزعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وثقته به أعطيا حافزاً كبيرا لتقديم أرقى الخدمات والامتيازات لخدمة أفراد المجتمع، ولتحقيق أعلى مستويات الجودة والسعادة».

وأضاف أن افتتاح فزعه لمتاجرها في إمارة رأس الخيمة جاء لتلبية احتياجات ومتطلبات أعضاء فزعة في أنحاء الدولة كافة، مشيراً أن إلى المتاجر ضمن مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي، من مشاريع تكافلية وبرامج تهدف إلى التسهيل على المنتسبين، وتحقيق السعادة والإيجابية لهم.