تكريم 30 فائزاً بجوائز التميز في مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية، وبحضور معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، كرّمت سلطة مدينة دبي الطبية أمس الفائزين بجوائز التميز في مدينة دبي الطبية «المنطقة الحرة»، واحتفت بالمساهمات المتميزة في الرعاية الصحية والتمريض والأبحاث ضمن الفئات الجديدة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته السلطة اليوم بمدينة دبي الطبية.

وقام معالي حميد القطامي، بتكريم 30 فائزاً ضمن فئتي التميّز والتقدير، وذلك احتفاءً بالمساهمات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات على حد سواء في مجال الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية.

وقال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن الإمارات بشكل عام، ومدينة دبي على وجه التحديد، من أسسا لمفاهيم التفوق والتميز».

من جانبه قال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي – القطاع التنظيمي، سلطة مدينة دبي الطبية: «احتفينا اليوم بإنجازات 30 متميّزاً في قطاع الرعاية الصحية، الذين عملوا على مدار العام لتحسين حياة المرضى».