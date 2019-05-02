طارش المنصوري: البنية القانونية في الدولة تكفل التعايش والتسامح للجميع

المصدر: دبي - رامي عايش

أكد طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسّخ قيم التسامح في أبنائه لجعل الإمارات عاصمة عالمية لهذه القيمة، باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، من خلال بنية قانونية تكفل التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحفظ حقوق العمال، وترسّخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع العمال دون تفرقة، مع احترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية.

جاء ذلك في احتفال محاكم دبي أمس باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو كل عام، بحضور ماهر العوبد، الوكيل المساعد لقطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والعميد أحمد المعصم، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والهيئة القضائية والإدارية في المحكمة العمالية، وموظفين من محاكم دبي، وعشرات العمال ممن عملوا في إنشاء مبنى المحكمة الذي ما زال قيد الإنجاز والتشطيب، تكريماً للعمال وأصحاب المهن المختلفة، وتحقيقاً لمبدأ الدعم المعنوي والمادي لهم، وتقديراً لجهودهم المتواصلة وعطائهم الدائم.

وخلال الفعالية التي أقيمت في مبنى المحكمة العمالية في العوير الذي ما زال قيد التشطيب والإنجاز، سلّمت المحكمة عدداً من العمال المشاركين في الفعالية سندات صرف مستحقات لهم، ضمن ألف سند (شيك) تم إنجازها لتسليمها لطالبي التنفيذ في هذا اليوم، وإسعادهم.

وتخلل الحفل أيضاً تكريم العمال الذين شيدوا مبنى المحكمة العمالية الجديد.

من جانبه، شدد القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية في دبي، على الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان عموما، وبقضايا حقوق العمال خصوصاً، مشيراً إلى أن هناك عدداً من أبناء هذه الفئة، أسهموا معها في تقديم خدمات متميزة.