فعاليات متنوعة تقديراً لدور العمال الفاعل في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي، البيان ووام

نظّمت الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية فعاليات متنوعة للاحتفال بيوم العمال العالمي، تقديراً لدورهم الفاعل في مسيرة التنمية.

واحتفت هيئة الصحة بدبي، أمس، بالعمال المنتسبين إلى أسرتها، حيث شارك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، العمال احتفالهم بهذا اليوم، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، وأكد بهذه المناسبة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمت نموذجاً عالمياً لرعاية العمال والعناية بهم وصون حقوقهم، بوصفهم شريحة مهمة في نسيجها المجتمعي، لها دورها وإسهاماتها في مختلف المجالات وميادين العمل والإنتاج.

فعالية

وشارك المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عمال النظافة والمراسلين في النيابة العامة احتفالهم الذي نظمته النيابة العامة، وتضمنت الفعالية إعطاء العاملين فترة للراحة والاستمتاع بوجبة الغداء، تعبيراً عن مدى الشكر والامتنان الذي يكنّه جميع الموظفين تجاه دورهم المهم في النيابة العامة وجميع الأعمال والجهود التي يقومون بها.

ونظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة فعاليات لموظفيها من فئة العمال بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وهنّأ الطاير عمال الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للعمال وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وقال: « نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي، على حماية حقوق العمال وتوفير البيئة الإيجابية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والاجتماعية».وتم خلال الفعاليات توزيع المير الرمضاني على عمال الهيئة في مبنى الورسان.

واحتفلت وزارة تطوير البنية التحتية والمناطق التابعة لها في مختلف مناطق الدولة بيوم العمال العالمي، بعدد من الفعاليات المختلفة، ترسيخاً لمبدأ التسامح والسعادة، وإيماناً من الوزارة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه كل فئة العمال، ودعماً لحقوقهم بوصفهم شريكاً في عملية التنمية.

ترفيه

واحتفت دائرة القضاء في أبوظبي بيوم العمال العالمي، عبر تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والصحية في جوّ يسوده البهجة والسرور. وتم تنظيم فعالية صحية لإجراء الفحوص الطبية للعمال وتقديم التوعية الصحية لهم، فضلاً عن تنظيم بطولة الكريكيت، وتقديم العروض السينمائية.

تسامح

واحتفلت القيادة العامة لشرطة دبي بيوم العمال العالمي، بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية الذين أكدوا أن هذه الاحتفالات ترسّخ قيم المحبة والألفة والتسامح والعطاء بين كل شرائح وفئات المجتمع، لا سيما في عام التسامح، كما أنها تعزز قوانين الدولة وسياساتها التي تكفل حقوق الإنسان.

وفي احتفال أكاديمية شرطة دبي بالفئات المساعدة، شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، حفل الإفطار الذي أقيم بمبنى كلية الدراسات العليا، احتفالاً بيوم العمال العالمي.

ونظمت «تدوير»، مركز أبوظبي لإدارة النفايات، احتفالية خاصة بمناسبة يوم العمال العالمي، تقديراً لدور العمال في حماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة في إمارة أبوظبي. وتضمنت الفعالية تنظيم عدد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بمشاركة جمع غفير من العمال الذين يعملون ضمن عقود العمليات في «تدوير»، حيث تم إقامة مباريات في كرة القدم للعمال، بالإضافة إلى العديد من المسابقات.

واحتفل مركز وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفجيرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة باليوم العالمي للعمال على مسرح الغرفة.وتضمن الحفل فقرات ترفيهية قدمها منتسبو النادي الهندي بالفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ومؤسسات خاصة.

مشاركة

ونظمت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان احتفالاً بيوم العمال العالمي تضمن توزيع هدايا رمزية على العاملين في المركز الفني بالمؤسسة ومركز سبيد لفحص وتجديد المركبات تقديراً لجهودهم المبذولة وأدائهم المتميز.