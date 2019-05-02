الهلال الأحمر برأس الخيمة: تقديم 36 ألف وجبة إفطار

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلن منصور سعيد النقبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، عن تخصيص 14 موقعاً لإقامة الخيام الرمضانية لإفطار الصائم في مختلف مناطق الإمارة، لتقديم 36 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، والبدء في توزيع المير الرمضاني «القسائم» بمقر الهيئة، للأسر المستفيدة التي بلغ عددها 731 أسرة بواقع 4000 فرد.

وأضاف: «تم تجهز 4 مواقع في المناطق الجنوبية برأس الخيمة للتوزيع المباشر أمام مسجد مسافي، ومسجد دفتا، ومنطقة أم عرج، وأمام مسجد منطقة وادي اصفني».

وأشار إلى أن الحملة الرمضانية تشمل المشاركة في فعالية يوم زايد للعمل الإنساني ويوم اليتيم، بهدف إسعاد جميع أفراد المجتمع وإدخال البسمة عليهم، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة تزامناً مع مبادرات «عام التسامح»، وتعزيز مجالات الشراكة المجتمعية.