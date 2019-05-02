تحديد ساعات العمل في منشآت «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

حددت هيئة الصحة في دبي مواعيد وساعات العمل في الإدارة العامة والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً، حدد فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر من الأحد وحتى الخميس.

وكلف التعميم إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

كما أصدرت الهيئة تعميماً إدارياً حددت فيه ساعات العمل بمستشفى راشد خلال شهر رمضان المبارك بحيث يكون الدوام في العيادات التخصصية على فترتين الأولى: من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً، والفترة الثانية: من الـ 1.30 وحتى الـ 6.30 مساءً، بينما سيكون العمل بمركز الإصابات والحوادث على مدار الساعة، وفي مستشفى حتا تم تحديد ساعات العمل الرسمي في العيادات التخصصية من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 1 بعد الظهر، بينما سيكون العمل في عيادات طب الأسرة من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 9.30 مساءً يتخللها استراحة الإفطار من الـ 6.30 وحتى الـ 8 مساء.

وفي مستشفى دبي سيكون العمل في العيادات التخصصية على فترتين من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 6 مساء، بينما سيكون العمل بمركز الحوادث على مدار الساعة، وفي مستشفى لطيفة للنساء والأطفال سيكون العمل في العيادات التخصصية من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر، وفي مركز الحوادث على مدار الساعة.

كما أعلنت الهيئة ساعات العمل الرسمي بمركز دبي للتبرع بالدم من الأحد إلى الخميس من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر، ومن الـ 8 مساء وحتى الـ 1 بعد منتصف الليل، وفي مركز دبي للسكري من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً، وفي مركز دبي للطب التكميلي من الـ 8 صباحاً وحتى1 ظهراً، ومركز دبي للإخصاب من 8 صباحاً وحتى الـ 2 بعد الظهر، ومركز دبي لدم الحبل السري من الـ 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

تنظيم

أصدرت الهيئة تعميماً إدارياً حددت فيه ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، ومن الـ 8.30 مساءً وحتى الـ 11.30مساءً، بينما سيكون دوام المراكز الصحية يوم السبت من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً.