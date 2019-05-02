شرطة عجمان تعزز استعداداتها الأمنية والمرورية

المصدر: عجمان - البيان

عززت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بإعداد خطة أمنية ومرورية شاملة، إضافة إلى استعدادات الجانب الديني والمجتمعي لتوفير أجواء آمنة للصائمين ورواد المساجد، ودعم قيم التواصل المجتمعي والإنساني بين أفراد المجتمع، والحد من الازدحام المروري في أوقات الذروة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان: «إن الدوريات المرورية ورقباء السير، بالإضافة إلى دوريات أمان ستعمل على تنظيم حركة السير ومراقبة طرق الإمارة على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة». ومن جانبه أكد المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية على استعداد شرطة عجمان لتأمين المساجد في عجمان.