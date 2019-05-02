خطة أمنية شاملة في أبوظبي لتأمين راحة وسلامة الجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية مجتمعية وأمنية تحت شعار «رمضان أمن وتسامح» ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن والسلامة ونشر التسامح وإسعاد المجتمع بتوفير أرقى الخدمات.

وهنأ اللواء مكتوم علي الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، الجمهور بمناسبة الشهر الفضيل آملاً في تعاون الجميع لتحقيق أهداف الحملة بالالتزام بالاشتراطات الوقائية التي تعزز أمنهم وسلامتهم. وأكد استعداد القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة السريعة، بما يعزز الجهود الشرطية والأمنية في مختلف المواقع بإمارة أبوظبي.

وأشار إلى اكتمال استعدادات مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية لتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق الروابط مع الجمهور.