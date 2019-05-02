«خيرية الفجيرة» توزّع 3 آلاف سلة غذائية و2400 قسيمة مشتريات

المصدر: الفجيرة - البيان

خصصت جمعية الفجيرة الخيرية توزيع 3000 سلة غذائية و2407 قسائم مشتريات للأسر المسجلة في الجمعية وفئة الأيتام من مختلف مناطق الفجيرة، حيث باشرت الجمعية توزيع المير الرمضاني، على الأسر المتعففة والأفراد المستحقين للمساعدة والمسجلين لديها، في إطار حملتها لمشاريع رمضان الخيرية، تحت شعار (وبشر المحسنين)، التي تنفذ بدعم من هيئة آل مكتوم الخيرية وبنك دبي الإسلامي ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الفجيرة.

وقال علي بن عباد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: إن الجمعية استكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية.