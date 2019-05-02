سفيرنا في المكسيك: الإمارات حملت مشعل التسامح والتعايش منذ زمن

المصدر: مكسيكو - وام

التقى أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك المبعوث البابوي في المكسيك فرانكو كوبولا بحضور مستشاره كيفين ستيوارت راندال، بمقر السفارة البابوية في المكسيك.

وقال السفير المنهالي خلال اللقاء إنّ دولة الإمارات حملت مشعل التسامح والتعايش منذ زمن باحتضانها مجتمعاً متعدد الأطياف والديانات والثقافات من أكثر من 200 جنسية، يعيشون في وئام تامّ، مما جعلها قدوة يُحتذى بها في كل أرجاء العالم..منوهاً أن من أهم ركائز الثقافة الإماراتية أنها تقوم على نبذ العنف والكراهية والتطرف والتي جعلت من التعايش مع أتباع العقائد والأديان الأخرى سلوكاً طبيعياً مما يؤكد نجاح القيادة الرشيدة في زرع قيم الإنسانية الحقيقية في نفوس مواطنيها.

وأشار إلى الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى الإمارات التي شهدت توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية».