مناقشة أبرز بنود «الطوارئ والأزمات» للفترة المقبلة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي اجتماعه الأول للعام الحالي، برئاسة اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الفريق في مقر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بحضور سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة وأعضاء الفريق. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز البنود الواردة على أجندة أعماله للفترة المقبلة والوقوف على مستجداته بشكل دوري بهدف تقييم دور الفريق على صعيد الاستجابة السريعة وضمان التواصل الفعال مع الجهات المختصة في مجال الأزمات وتوفير المتطلبات اللازمة لدعم جهود جميع الفرق وقدرات الاستجابة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأشاد اللواء المزروعي بجهود اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الفريق السابق وما قدمه من جهد ووقت للارتقاء بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن اللواء الرميثي خلال رئاسته للفريق ساهم في وضع الأسس الرئيسية الصحيحة لعمل منظومة الاستجابة للفريق وفق استراتيجية واضحة ومؤطرة.