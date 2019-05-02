إنقاذ مريض من انسداد متكلس في الشريان التاجي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت ميديكلينيك مستشفى النور في معالجة مريض في أواخر الخمسينيات من عمره من إصابته بانسداد متكلس في الفرع الأمامي بين البطينين للشريان التاجي الأيسر، خلال إجراء عملية عبر التدخل المحدود، باستخدام تكنولوجيا مبتكرة في المستشفى، حيث تم استخدام هذه التقنية لأول مرة في مستشفى خاص في الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في القطاع الحكومي والخاص.

وكان المريض تعرض بعد عامين من إجرائه عملية قسطرة سابقة لعلاج انسداد في الشريان التاجي الأيمن، لعدد من الانسدادات بسبب التكلس الشديد في الفرع الأمامي بين البطينين للشريان التاجي الأيسر المسؤول عن توفير الدم لما يقرب من نصف عضلة القلب، وقد كشفت الفحوصات وجود العديد من التضيقات المتكلسة تتراوح نسبتها بين 70% إلى 95%.

وقال الدكتور أحمد خشبة، استشاري أمراض القلب التداخلية: «يتم علاج هذه الحالات تقليدياً بجراحة القلب المفتوح».