ورشة تعريفية عن حوكمة إجراءات العمل المالي الحكومي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضاف ديوان المحاسبة في مقره بأبوظبي ورشة تعريفية حول حوكمة إجراءات العمل المالي على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، نظمتها وزارة المالية لمدة يومين واختتمت أمس.

وتهدف الورشة إلى التعرف بآخر مستجدات القرارات والمبادرات والمشاريع ذات الصلة بالنظام المالي الاتحادي وحوكمة إجراءات العمل على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية تأكيداً للدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، حيث يتم فحص ومراجعة جميع الأنظمة والإجراءات والعمليات المالية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي للوقوف على مدى سلامتها من جهة، وعلى مدى التزام الجهات الاتحادية بالاستخدام الأمثل لتلك الأنظمة من جهة أخرى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون القائم بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية كشريكين استراتيجيين يعملان معاً على رفع مستوى الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الإنفاق العام وضمان حسن إدارة المال العام في الحكومة الاتحادية.