إطلاق الدورة الـ9 من جائزة دار البر للقرآن والسنة في عجمان

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق فرع جمعية دار البر في عجمان النسخة التاسعة /‏1440 هـ - 2019 /‏ من جائزة دار البر للقرآن الكريم والسنة النبوية التي تنظمها الجمعية سنوياً على مستوى منطقة عجمان التعليمية وخصصت جوائز ومكافآت للفائزين بالمراكز الأولى بقيمة إجمالية بلغت 850 ألف درهم.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لجمعية دار البر إن الجائزة تتكون هذا العام من 3 مسابقات هي مسابقة القرآن الكريم التي تشتمل على 3 أفرع الأول خصص لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وينقسم إلى 8 مستويات، والثاني لـ«الأمهات» ويتوزع بين مستويين، والثالث لـ«كبار المواطنين» وهو من مستوى واحد ومسابقة الحديث الشريف وتضم 7 مستويات ومسابقة الفقه الإسلامي المكونة من 3 مستويات.

وأشار الفلاسي إلى أن الأم المشاركة في فرع «الأمهات» يشترط أن يكون أحد أبنائها طالباً في مدارس عجمان ويشترط ألا يقل عمر المشارك في فرع «كبار المواطنين» عن 60 عاماً.

من جانبه أوضح فيصل صحراوي مدير فرع «دار البر» في عجمان أن المسابقة أطلقت فرعاً جديداً يتماشى مع السياسة الوطنية «لكبار المواطنين» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن هذا المنطلق أولت الجمعية حرصها الكبير تجاه هذه الشريحة وذلك من خلال استحداث فرعها الجديد من شأنه إشراكهم في الجائزة.

وبين صحراوي أن تصفيات الجائزة السنوية تقام في يونيو القادم على أن تنظم الجائزة حفلها الختامي الذي يتضمن تكريم الفائزين وتتويجهم بالمراكز الأولى في سبتمبر القادم.