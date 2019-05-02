تمرين إخلاء ناجح بمصرف الإمارات المركزي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي تمرين إخلاء ناجحاً لحريق وهمي بمصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف رفع الجاهزية.

وبحسب سيناريو التمرين شب حريق في أحد طوابق مبنى المصرف، وعليه تم إبلاغ مركز القيادة والتحكم، وتحركت مركبات الدفاع المدني والإسعاف وعملت على إخماده باستخدام المعدات الحديثة والمتطورة، ونتج عن فرضية الحادث إصابة أحد الأشخاص بحروق مختلفة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

ويهدف التمرين إلى اختبار كفاءة الإدارات الشرطية والآليات والمعدات المستخدمة، والقدرة على مواجهة الحالات الطارئة، وترسيخ مفهوم التعاون والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة، وتطبيق خطط الطوارئ في المنشآت الحيوية.