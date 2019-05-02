تخريج 87 ضابطاً جامعياً في أكاديمية شرطة دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم احتفال تخريج الدفعة الثانية والعشرين من الضباط الجامعيين في أكاديمية شرطة دبي، والبالغ عددهم 87 ضابطاً من شرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإدارة أمن المواصلات، ومملكة البحرين الشقيقة.

وأكد العميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، على شعورهم بالفخر والسعادة مع كل دفعة تخريج من أبناء الوطن والدول الشقيقة، مضيفاً أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على رفد الوطن بكوادر مؤهلة تتمتع بكفاءة ومهارة عالية للمساهمة في بناء الوطن وتنميته، وبمستويات يشار إليها بالبنان في الالتزام والضبط واللياقة البدنية.

وقال العميد الشامسي: إن تخريج الطلبة كل عام لهو تعزيز للمكتسبات الأمنية، وتحقيق للتطلعات المستقبلية لبناء أمة تنعم بأعلى درجات الأمن والأمان.