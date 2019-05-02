افتتاح مختبر أسنان يعمل بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتحت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مختبر أسنان متطوراً في العاصمة أبوظبي، وذلك لدعم شبكة عيادات الأسنان التابعة لها والتي تعد الأكبر في إمارة أبوظبي.

ويمتاز المختبر الجديد والذي يعمل فيه 18 تقنياً مؤهلاً بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأسنان حيث يشمل تقنيات الـ CAD CAM الأكثر تطوراً والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما يشمل الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتقنية الليزر والذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا طب الأسنان.

وقالت الدكتورة سمية الربيعي، مدير خدمات الأسنان « قمنا بافتتاح مختبر الأسنان في أبوظبي، الذي سيمكننا من التحكم بالجودة واتباع المعايير العالمية في اختيار أفضل المواد والتقنيات خلال عملية التصنيع».

ويقدم المختبر في المرحلة الأولى خدماته لجميع عيادات الأسنان التابعة للخدمات العلاجية الخارجية في مدينة أبوظبي، حيث تشمل تلك الخدمات ابتسامة هوليوود، وزراعة الأسنان، وأجهزة تقويم الأسنان الثابتة والمتحركة، والتعويضات الثابتة والمتحركة للأسنان، وتقنية الزيركون في تصنيع التيجان والجسور السنية الخالية من المعدن ، وغيرها من الخدمات الهامة.