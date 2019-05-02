14 ألف طن سنوياً من اللحوم إنتاجية عزب أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مركز الإحصاء بأبوظبي دراسة متخصصة حول إنتاجية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لتقدير إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء في العزب التقليدية المسجلة لعام 2017، وتقدير حجم الولادات في هذه الحيازات للعام الجاري 2019، وذلك ضمن سعيها لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم الفائدة منه في تعزيز مظلة الأمن الغذائي من خلال دورها في إجراء الدراسات الإحصائية والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها وتنظيم برامج الدعم الزراعي (النباتي والحيواني).

وكشفت الدراسة عن إجمالي أعداد الحيوانات المذبوحة في عام 2017 والتي تقدر بنحو 772 ألف رأس، استحوذت الضأن والماعز على 95% منها، بينما بلغت كميات اللحوم الحمراء المنتجة سنوياً في العزب التقليدية أكثر من 14 ألف طن.

واستهدفت الدراسة الحيازات المسجلة في نظام تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية التابع للهيئة من خلال عينة إحصائية ممثلة لعدد 361 حيازة حيوانية شملت 73 ألفاً و400 رأس من الثروة الحيوانية منها 56% في مدينة العين و25% في مدينة أبوظبي والباقي في منطقة الظفرة.