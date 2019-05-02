فوز فريقي «خليفة» و«نيويورك أبوظبي» بـ«تجارب في المدار»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن فوز فريقي جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة في مسابقة «تجارب في المدار»، التي أقيمت برعاية الوكالة وتنظيم كليات التقنية العليا، وذلك خلال ورشة العمل الختامية للمسابقة التي عقدت في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات أبوظبي.

وسيخضع الفريقان الفائزان لبرنامج تدريب مكثف ومتخصص على مدار العام 2019 مع خبراء بعلوم الفضاء من شركتي «دريم أب» و«نانو راكس»، لتهيئة تجاربهم وبناء نماذجهم التجريبية البحثية وإعدادها للإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في العام 2020.

وبحثت تجربة فريق جامعة نيويورك أبوظبي تفاعل السيتوكين مع الخلايا الجذعية المكونة للدم في بيئة الجاذبية الصغرى في آلية تحسين صحة رواد الفضاء في المستقبل من خلال الكشف عن الأسباب الكامنة وراء انخفاض الاستجابة المناعية لرواد الفضاء عند التعرض للجاذبية الصغرى أو ظروف المعيشة في الفضاء، فيما بحثت تجربة فريق جامعة خليفة «تأثير الجاذبية الصغرى على الدعامات الشريانية التاجية» في الأداء الميكانيكي لدعامات النيكل والتيتانيوم داخل الجسم البشري، وذلك عندما يتعرض للجاذبية الصغرى أو ظروف المعيشة في الفضاء، إذ إن الدعامات الشريانية تستخدم في عدد كبير من العمليات الجراحية وتلعب دوراً مهماً في القطاع الطبي.

المبادرات

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إن مسابقة «تجارب في المدار» من أولى المبادرات التعليمية التي تهدف لإشراك الشباب وطلبة الجامعات وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مجالات علوم الفضاء، الأمر الذي يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تطوير الكفاءات الوطنية التي ستقود مرحلة التحول للاقتصاد المعرفي.

ووجه الشكر إلى الشركاء في المسابقة وهي: كليات التقنية العليا وشركتا «نانو راكس» و«دريم أب» التي لعبت دوراً مهماً في تنظيم المسابقة والوصول بها إلى هذه المرحلة المتقدمة، وإتاحة الفرصة للطلبة الموهوبين للمضي قدماً بأحلامهم في استكشاف الفضاء من خلال إعطائهم الفرصة لإطلاق تجاربهم إلى محطة الفضاء الدولية.

أفكار

قالت المهندسة حمدة الشحي، مديرة مسابقة «اختبارات في المدار»: تلقينا العديد من الأفكار والمقترحات لمسابقة «اختبارات في المدار» والتي عكست شغف الجيل القادم بقطاع الفضاء وقدرتهم على الابتكار والإبداع، ونتطلع لرؤية المزيد من الاهتمام من قبل الطلبة في الدولة للمشاركة بالمسابقات التي تختص بالفضاء واستكشافه، للمساهمة بتقديم أفكار ومقترحات جديدة ربما ستساهم في حل الكثير من المشاكل في المستقبل.