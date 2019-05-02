«أبوظبي للمعاشات» يطلق موقعاً إلكترونياً بـ«تقنيات عالمية»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

سعياً لمحاكاة أفضل الممارسات العالمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية، كشف صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، عن التصميم الجديد لموقعه الإلكتروني الرسمي الذي أعاد إطلاقه بحلته المبتكرة، وذلك خلال حفل تكريم نظّمه الصندوق أمس لشركائه الاستراتيجيين، بحضور ممثلين عن 15 جهة حكومية في أبوظبي.

ويتزامن تدشين الموقع الإلكتروني بشكله الجديد يتزامن مع جهوده المبذولة لتوفير الخدمات الحكومية الذكية، وتسهيل وصولها إلى المتعاملين في أي مكان وزمان، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجهات الحكومة بشأن سرعة الإنجاز نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات الحكومية.

ويتيح الموقع الإلكتروني المستحدث، لزوّاره سهولة التصفح والمشاركة التفاعلية والمعرفية، من خلال خطوات سلسة وسريعة، لكون تصميمه يتسم بسهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والحصول على الخدمات المطلوبة والمشاركة التفاعلية والمعرفية بانسيابية في البحث بما يلبي تطلعات المتعاملين.

وأشار الصندوق إلى أن الموقع المحدث سيسهم في زيادة سرعة وكفاءة تلبية طلبات مستخدميه.