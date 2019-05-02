شرطة أبوظبي تشارك في معرض وظائف المستقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شاركت إدارة الاختيار والتعيين وإدارة البعثات في شرطة أبوظبي في معرض التعليم ووظائف المستقبل 2019 بمركز العين للمؤتمرات والمعارض، حيث يعد فرصة فريدة لاكتشاف مسارات التعليم العالي والسلك الوظيفي ويركز على وظائف في المجالات العلمية والصناعية والمهنية.

وأكد المقدم سلطان الشامسي رئيس قسم الاستقطاب في إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي باستقطاب الكوادر الإماراتية في المجالات العلمية والمهنية في العمل الشرطي والأمني ووظائف المستقبل مثل علوم الفضاء والعلوم الجينية والهندسة الحيوية وغيرها.

ولفت إلى سعي القيادة في التركيز على المؤهلات العلمية التي يحتاجها سوق العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في توطين الوظائف.