محمد بن زايد: العمل التطوعي يمثل نهجاً حضارياً يتميز به مجتمع الإمارات

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن التطوع وجه مشرق من أوجه تآزر مجتمع الإمارات و حيويته .. موضحا أن العمل التطوعي يمثل نهجا حضاريا يتميز به مجتمع الإمارات وتجسيدا للتكاتف والتعاون بين أفراده كافة وضمن مختلف مؤسساته ويرتبط ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعطاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم ــ في نادي ضباط القوات المسلحة ــ قادة فرق التطوع في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 " الذي استضافته الدولة مؤخرا.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لدور المتطوعين والجهود التي بذلوها وكانت أحد العوامل الرئيسية في نجاح استضافة الدولة للأولمبياد.. " وقال سموه: " كل الشكر والتقدير لجهود هذه الطاقات الشبابية المخلصة التي أسهمت في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم لدعم أصحاب الهمم.. أنتم مكسب حقيقي وذخر للوطن ".

و أكد سموه أن العمل التطوعي يكتسب أهمية كبيرة تؤثر بشكل إيجابي في حياة الفرد والمجتمع ويمثل تجسيدا عمليا لمبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره مجموعة من الأعمال الإنسانية والخيرية والمجتمعية.

وأضاف سموه: "سعيد بشوفتكم .. أنتم نخبة من عيالنا و أبنائنا المقيمين بيننا .. بلادكم تفخر بكم .. شكرا على الجهود التي بذلتموها.. نحن نحتاج إلى قدرات الشباب من أمثالكم لنبني بلادنا ".

وأعرب سموه عن تقديره لجميع المشاركين و المتطوعين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 " وغيرها من الفعاليات التي جسدت قيم التعاون والتعاضد مما أسهمت في نجاح الفعاليات كافة التي نظمتها الدولة.

من جانبها قالت أميرة المحرمي مديرة إدارة المتطوعين في الأولمبياد الخاص ــ بالإنابة عن المتطوعين ــ: " تشرفنا اليوم بهذا اللقاء المفاجىء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي ترك أثرا جميلا ورائعا لدى جميع المتطوعين".

وأضافت: " نفخر ونعتز بالمساهمة في نجاح استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص للألعاب " أبوظبي 2019 ".. ونحن سعداء لإتاحة الفرصة لنا لنكون جزءا من منظومة الجهود التي أسهمت في إيصال رسالة دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية بشأن دعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف دول العالم ".

وأكدت أهمية ترسيخ العمل التطوعي نهجا وممارسة وتعزيز قيم البذل والعطاء من أجل الآخرين.. وقالت إن التطوع ركيزة هامة في ثقافة التماسك المجتمعي وسمة حضارية تجسد مدى رقي الشعوب.

حضر اللقاء.. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كانت دولة الإمارات قد استضافت مؤخرا الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 " بمشاركة أكثر من سبعة آلاف و500 لاعب و ثلاثة آلاف مدرب يمثلون حوالي 200 دولة تنافسوا في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم.