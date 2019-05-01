بدء استقبال طلبات الحصول على إقامة المستثمرين ورواد الاعمال وأصحاب المواهب

المصدر: أبوظبي. ماجدة ملاوي

أعلنت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية بدء استقبال طلبات الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على إقامات طويلة المدى ( 5 او 10 سنوات) للمستثمرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر قنوات الخدمات الذكية في الهيئة (E _channels).

ودعت الهيئة في إحاطة اعلامية عقدت اليوم المستثمرين إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الإقامة وتتضمن مستندات إثبات الاستثمار في الدولة وفق الضوابط المقررة.

وحددت الهيئة تفاصيل الرسوم الخاصة بإصدار الإقامات للمستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية.

وأوضح اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بعض تفاصيل الرسوم الخاصة بإصدار الإقامات للمستثمرين وأصحاب المواهب ما بين 650 الى 1150 درهم.

ويشترط لحصول المستثمر على إقامة 10 سنوات أن يكون لديه استثمارات عامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، او إقامة 5 سنوات للمستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم .

أما بالنسبة لرواد الأعمال فيمكن لهم الحصول على إقامة 5 سنوات في حال امتلاك مشروع قائم وناجح برأسمال لا يقل عن 500 الف درهم او ان يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة.