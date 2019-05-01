أمانة «التعاون» تطلق ملتقى المخترعين بالإمارات

المصدر: الرياض - وام

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم واهتمام دول مجلس التعاون بالمخترعين والموهوبين الخليجيين، والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية من لدن قادة دول المجلس، مشدداً على تفعيل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في مكتب براءات الاختراع بتسليط الضوء على حماية الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع.

جاء ذلك على لسان مصعب أحمد الفضالة مدير إدارة الإيداع والمنح بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها أول من أمس، في اللقاء التنويري الإعلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بحضور عدد من قيادات أمانة المجلس ولجنة الملتقى وجمع من ممثلي وسائل الإعلام السعودية والخليجية.

والذي أعلن فيه مرحباً ومشيداً باسم الأمانة العامة لمجلس التعاون لإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة خليجية، الملتقى الخليجي الأول للمخترعين بدبي خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2019 بقاعة جامعة دبي، وأطلق خلال اللقاء الموقع الخاص للملتقى ليكون بوابة فاعلة في عالم الابتكارات والاختراعات وعنوانه: http:/‏/‏gccif.com.