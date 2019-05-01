محاربو السرطان يروون قصصهم في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ملتقى الفجيرة الأول لمحاربي السرطان، ضمن فعاليات «منصة ترابط»، تحت شعار «الحياة إرادة».

وتضمّن الملتقى الذي أقيم في فندق نوفوتيل الفجيرة، جلستين، الأولى بعنوان «محاربو السرطان قصص وتجارب»، فيما ناقشت الجلسة الثانية «دور الإعلام التطوعي في التوعية المجتمعية للأمراض».

فعاليات

وقدّم فعاليات الملتقى الإعلامي محمد الخطيب، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وخالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وخليفة مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والدكتورة وفاء أحمد العنتلي مديرة منصة ترابط.

وفي كلمة خالد الظنحاني رئيس الجمعية، ألقتها نيابةً عنه نائب رئيس الجمعية صابرين اليماحي، أشار خلالها إلى أن الهدف من الملتقى هو نشر الوعي المجتمعي حول مرض السرطان للحد والوقاية منه ومحاربته.

تجارب

وفي أولى جلسات الملتقى، تحدثت عائشة المهيري عن واقع تجربتها مع المرض، حيث أصيبت بورم في الصدر ثم تطور مع الوقت، ونظراً لانشغالاتها الحياتية قامت بتأجيل إجراء الفحص، ولم تكن على دراية بما أصابها، وحال معرفتها اعتبرته اختباراً تعاملت معه بالصبر والإرادة والعزيمة.

ومن جهتهما، تحدث أحمد اليماحي وآمنة عبيد الظنحاني، والدا محاربة السرطان عائشة اليماحي، عن تجربة ابنتهما التي عانت من ورم في الدماغ، ولم يكونا على علم بما أصابها، إلا أنهما وبعد اكتشافهما المرض عايشا معاناة ابنتهما على مدار عامين، حتى توفيت منذ 5 أشهر، وأكدا أن الصبر والإرادة هما سلاحان يجب أن يتحلى بهما كل مصاب وألا يفقد الأمل.

رحلة

والدة الإعلامي حمد الإبراهيم وصفت إحساسها لما كان يعانيه ابنها، رحمه الله، مع المرض، بأنها رحلة متعبة قاسية، وأنها عايشت التفاؤل والصبر الذي لازم ابنها إلى آخر لحظات حياته.

فيما سلّطت الجلسة الثانية الضوء على «دور الإعلام التطوعي في التوعية المجتمعية»، حيث تطرقت خلالها الإعلامية سكينة المشيخص إلى الحاجة لتشكيل فريق إعلامي للتوعية والقضاء على المرض.

توفير

وأكد الطبيب نافع الياسي أن الجانب النفسي للمصاب مهم جداً، وله تأثير كبير في نسبة تعافيه من المرض، وأن دور الطب هو توفير العوامل التي تهيئ للمريض بيئة صحية إيجابية .

من ناحيته، قال محمد الحمادي إن المرض كان دافعاً له وسبباً في قوة إرادته وعزيمته وتغيير نظرته للحياة بشكل إيجابي، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج اللازم داخل الدولة.

تلاحم

قالت مديرة «منصة ترابط» الدكتورة وفاء أحمد العنتلي: «يرمز شعار «منصة ترابط» الذي يتكّون من سبع أيادٍ مختلفة اللون، إلى التلاحم والتآزر، ويمثل سبعة أهداف، الأول إنساني، يصبو إلى احترام الكرامة والذات الإنسانية، ويدعو لاحترام مشاعر الآخرين، والثاني مجتمعي، يحرص على تقوية الصلات الاجتماعية، والثالث يصب في تحقيق التوازن الإنساني في المؤسسات التعليمية، والرابع يدعم ثقافة المجتمع، والخامس يقوم على أساس إيصال المعلومات بين الأفراد، والسادس يحترم مشاعر الآخرين، والسابع سيكولوجية الروح الإنسانية ».