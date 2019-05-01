«صحة دبي» ترفع الوعي بالتهاب الكبد «سي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة دبي، أمس، حملة لرفع الوعي والتثقيف الصحي بمرض التهاب الكبد الوبائي (سي) تحت شعار «دبي بلا سي» ضمن جهودها الرامية إلى القضاء على المرض في دولة الإمارات، وتحقيق الأجندة الوطنية 2021 في الحصول على رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وتستهدف الحملة التي ستستمر بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، والتجمعات العمالية، كافة سكان دبي من المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا عمر 18 سنة.

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الحملة التي تتصل بواحدة من أهم الإشكاليات والقضايا الصحية العالمية، وهي مرض التهاب الكبد الوبائي (سي)، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية لمكافحة هذا المرض، والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبح بالإمكان شفاء أكثر من 95% من المرضى، خلال الأدوية المطورة المضادة للفيروسات.

جهود

ومن جانبها أكدت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي على أهمية التعاون وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق النتائج المرجوة للحملة في رفع الوعي والتثقيف الصحي بمرض التهاب الكبد الوبائي (سي)، وبعوامل الخطورة المتعلقة بالمرض، وأهمية الكشف المبكر وحصول المريض على أفضل سبل الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المعنوي له، مشيرة إلى البرنامج الزمني للحملة والذي يتضمن الزيارات الميدانية، وإجراء الفحوصات الطبية، والمحاضرات التثقيفية، حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية من المرض، إضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات التثقيفية .