تفاهم بين محاكم دبي وتعاونية الاتحاد لتقديم العون الاجتماعي

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت محاكم دبي وتعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مذكرة تفاهم ترمي لدعم وتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المادي للجنة «محاكم الخير» لدى محاكم دبي.

وقع المذكرة عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق.

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: جاءت مبادرة «محاكم الخير» بعد دراسة الجوانب التي يمكن للدائرة من خلال مشاريعها الرائدة وقطاعاتها أن تنفّذها، وينتفع بها المجتمع، حيث إن الحملة تهدف إلى تفريج الكرب لتفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على الصدقات ويعلي شأنها.