مقابلات للباحثين عن عمل في أبوظبي عبر «الفيديو كونفرنس»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية أمس، خلال مؤتمر صحفي إطلاق مشروع رحلة «البحث عن وظيفة» من خلال جمع الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل عبر خدمة «الفيديو كونفرنس».

وستتيح الخدمة للباحثين عن عمل مناقشة خبراتهم المهنية والعلمية، ومهاراتهم الحياتية والمعملية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على سوق العمل عبر تلبية كافة احتياجاته من الباحثين عن عمل، فضلاً عن تسريع اجراءات الوصول إلى الأيدي العاملة الماهرة وتقليل الوقت والجهد.

مشروع

ويمثل مشروع رحلة «البحث عن وظيفة»، الجيل الجديد من منصات التوظيف الرقمية وإدارة المواهب والخبرات في إمارة أبوظبي، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، بهدف تعزيز فرص الباحثين عن عمل ورفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات في مختلف المجالات.

حضر حفل الإطلاق الدكتور مغير خميس الخييلي عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة تنمية المجتمع وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.

وتسعى المنصة الرقمية الجديدة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني، بهدف دعم وتحسين تنافسية بيئة العمل من خلال تشجيع الشركات الناشئة واستقطاب المواهب لأبوظبي، ودعم مراكز البحث والتطوير إضافة إلى تدريب وتنمية القدرات والخبرات.

مزايا

وتتيح الرحلة الجديدة مجموعة من المزايا للجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين عن الوظائف على حد سواء، كتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف، فضلاً عن كونها منصة تلبي احتياجات الباحثين عن عمل وتوفر لهم إمكانية الوصول السريع إلى الشواغر الوظيفية المتاحة،والتقدم على الوظيفة التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم، وصولاً إلى التعيين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة روضة السعدي مديرعام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «تأتي الرحلة الجديدة في إطار ترجمة توجيهات حكومة أبوظبي، الرامية إلى تقديم خدمات حكومية مبتكرة من خلال منصة رقمية موحدة، انسجاماً مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية»غداً 21«.

وأكدت على مواصلة الهيئة في توظيف أفضل التقنيات التكنولوجية المبتكرة والمتطورة للانتقال إلى اقتصاد معرفي مستدام، حيث يمثل إطلاق رحلة»البحث عن وظيفة«خطوة متقدمة باتجاه دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بهدف تعزيز وزيادة فرص الباحثين عن عمل وبهدف دعم الشركات في تفعيل آليات استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة التي يتم الإعلان عنها عبر منظومة»تم«.

وأضافت إن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص للإنتقال إلى مرحلة جديدة في العمل من خلال التحول الرقمي، من خلال الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي توفرها منظومة (تم) والتركيز على التجربة المتكاملة للمتعامل، مؤكدة التزام الهيئة بتسريع عملية التحول الرقمي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

وتمكينها من إطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفق مفهوم»الرحلات المتكاملة«وضمن منظومة»تم«، لتحقيق النموذج المستقبلي للخدمات الحكومية في الإمارة، بشكل استباقي ومتخصص وسريع وموائم والذي يتضمن كافة القطاعات الحيوية من سكن وتعليم وصحة وترفيه وأسرة وعمل. بدوره، قال عامر الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة إن الهيئة تعمل مع شركائها المعنيين للانتقال لمرحلة جديدة في مسيرة عملها.

وذلك بالتحول الذكي، والتوجه إلى التكامل والأتمتة مع منظومة»تم«والتي تعد أهم وأكبر منصات الخدمات المتطورة والرائدة لحكومة أبوظبي، موضحاً أن هيئة الأنظمة والخدمات الذكية ستتولى الإشراف والتنفيذ والربط والتكامل بين كافة القطاعات والجهات والشركات الحكومية والخدمية من أجل خدمة جميع الباحثين عن فرص وظيفية لدى قطاعات الأعمال المختلفة عبر منظومة واحدة متكاملة.

والتي بدورها ستوفر مجموعة رائدة ومتنوعة، من الخدمات الحكومية ذات القيمة المضافة مما سيكون له أبلغ الأثر، لتحقيق أفضل خدمة للمتعاملين والباحثين عن عمل على مستوى إمارة أبوظبي.

تعاون

تتعاون هيئة الموارد البشرية مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية لدعم وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تفعيل منظومة (تم) لاستقبال طلبات الباحثين عن عمل على مستوى إمارة أبوظبي، واستخدام المنظومة من قبل جهات العمل والباحثين عن وظائف.