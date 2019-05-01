600 فرصة في يوم مفتوح للتوظيف بالعين غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً يوماً مفتوحاً للتوظيف في قاعة زاخر بمدينة بالعين، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين النوعي في القطاع الخاص.

وقالت فريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، إنه سيتم خلال اليوم المفتوح عرض أكثر من 600 فرصة وظيفية لدى 17 شركة خاصة عاملة في قطاعات اقتصادية حيوية، والتي ستقوم بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة شهادات الثانوية العامة وحتى الماجستير الذين يحضرون اليوم المفتوح، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم بين المواطنين الذين يجتازون المقبلات والشركات المعنية.

ودعت المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في اليوم المفتوح الذي سيقوم خلاله مسؤولو التوظيف في الشركات المشاركة بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن عمل، الأمر الذي سيعزز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة التي تطرحها الشركات من خلال تلقي عروض العمل أو إبرام العقود بشكل فوري، مشددة على إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل، تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن عمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن عمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن عمل اختيار فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن عمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.