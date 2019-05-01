7 جهات تقدم 31 وظيفة للمواطنين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

استقطب اليوم المفتوح للتوظيف في رأس الخيمة 124 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية والدبلوم العالي ودرجتي البكالوريوس والماجستير، لإجراء المقابلات المباشرة للالتحاق بـ 31 وظيفة شاغرة قدمتها 7 جهات مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، أن ملف التوطين يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، من خلال إطلاق مبادرات التوظيف المباشر لتسريع وتيرة إلحاق المواطنين والمواطنات في سوق العمل الحكومي والخاص، من خلال قاعدة البيانات المعتمدة للباحثين عن العمل بما يتناسب والاحتياجات الوظيفية.

وأشار خلال افتتاح اليوم المفتوح للتوظيف، أمس، في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، إلى أن المعرض يمثل إحدى مبادرات دائرة الموارد البشرية للتعامل مع ملف الباحثين والباحثات عن عمل انطلاقاً من استراتيجية الدائرة المنبثقة من رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، والتي يأتي من ضمنها استقطاب الباحثين والباحثات عن عمل للالتحاق بالدوائر الحكومية التي تعمل تحت مظلة الدائرة والبالغ عددها 17 دائرة حكومية.

وأضاف: «قدمت الدائرة السير الذاتية للباحثين عن عمل أمام الجهات المشاركة في المعرض ضمن قاعدة البيانات للمسجلين في المنصة الإلكترونية لدائرة الموارد البشرية، بهدف تحديد التخصصات المناسبة للالتحاق بالوظائف المعروضة، حيث تم التواصل الشخصي والمباشر مع الباحثين عن عمل للاستفادة من عنصر الوقت والمجهود، وذلك بالتواصل مع 25% من المسجلين في قاعدة البيانات والتي تلائم تخصصاتهم».

محاور

ولفت إلى أن المعرض شهد تقديم الوظائف المفتوحة التي طرحتها شركة سيراميك رأس الخيمة والمتاحة للجميع، لافتاً إلى أن الدائرة تتعامل مع الباحثين عن عمل من خلال 3 محاور.

والتي يأتي في مقدمتها التوعية والإرشاد للالتحاق بالشواغر المتاحة بهدف بناء الخبرات والقدرات والانطلاق منها إلى الحصول على الوظيفة المناسبة لتخصصه العلمي، والمحور الثاني يرتكز على التمكين بهدف تعزيز ثقافة المواطنين للإقبال على المقابلات والوظائف من خلال ورش البحث عن وظيفة.

تسريع التوطين

وأكدت آمنة الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، التزام الدائرة بتقديم كافة أشكال الدعم لشركائها في القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع التوطين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتلبية تطلعات الباحثين والباحثات عن عمل بالحصول على الوظائف المباشرة وفقاً لقاعدة البيانات بالدائرة وعبر موقع «وظائف رأس الخيمة».

وأشارت إلى تنظيم 4 ورش تدريبية لاستعراض الوظائف والفرص التعليمية المستقبلية في سوق العمل، وتوقيع 3 اتفاقيات لتسريع وتيرة التوطين في بنك رأس الخيمة الوطني، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

وذكرت أن الدائرة تتابع إجراءات تعيين الباحثين والباحثات عن عمل الذين تلقوا عقود عمل مبدئية مباشرة خلال المعرض، مشيرة إلى أن 93 من المتقدمين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية.