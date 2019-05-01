تفاهم بين وزارة الدفاع وهيئة البيئة و«الخدمات الذكية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الدفاع وهيئة البيئة في أبوظبي وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية يوم أول من أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف في مجال تعزيز استدامة النظم البيئية الطبيعية والمحافظة على البيئة البحرية والساحلية للإمارة، من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الأطراف سعياً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في ضمان استمرارية التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وضمان حماية البيئة.

وقع مذكرة التفاهم مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة – أبوظبي، والدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وذلك في المقر الرئيسي لهيئة البيئة – أبوظبي بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجهات.

تدريب

وتغطي مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق في المجالات العملية والتدريبية والمهنية المختلفة وتبادل الخبرات في النظم المؤسسية بما يحقق المنفعة المتبادلة، وكذلك تغطي مذكرة التفاهم تطوير أنظمة ونماذج المحاكاة المستخدمة في التطبيقات البيئية المختلفة، وتطوير برامج رصد ومراقبة البيئة البحرية عن طريق أنظمة الاستشعار عن بعد والتقنيات الأخرى، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة لنوعية المياه البحرية تشمل بيانات محطات الرصد الثابتة والعائمة المتوفرة في الدولة وبيانات النماذج العددية على أن تطبق جميع الاحتياطات الأمنية للحفاظ على أمن المعلومات، كما يشمل مجال التعاون تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تبادل الخبرات وإقامة الدورات المشتركة.